Udinese-Roma, infortunio al ginocchio per Isaak Touré: fuori in barella

Pietro Siviero

Brutte notizie per l'Udinese, che dopo sei minuti nel corso del primo tempo contro la Roma, ha dovuto fare a meno di Isaak Touré: il difensore classe 2003 è stato portato in barella fuori dal campo in seguito a uno scontro di gioco con Niccolò Pisilli, che ha portato a una torsione innaturale del ginocchio destro.



Al posto del numero 95 dei friulani, è subentrato Christian Kabasele che in campionato non giocava dall'ultima giornata del 2024 (in casa contro il Torino). Le condizioni del giocatore arrivato in estate in prestito dal Lorient saranno rivalutate nei prossimi giorni per capire entità e tempi di recupero.