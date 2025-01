Udinese-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Dopo la doccia fredda in Olanda, la Roma deve rialzare la testa in campionato. Proprio ad Udine è arrivata l’ultima vittoria in trasferta. Era il 25 aprile 2024 e in panchina c’era Daniele De Rossi. I giallorossi devono riconquistare i tre punti fuori casa per sperare ancora nella qualificazione alle prossime competizioni europee. Anche l’Udinese va a caccia del riscatto dopo la brutta sconfitta subita a Como.

: Udinese-Roma: domenica 26 gennaio 2025: 15.00: Dazn: Dazn: Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Sanchez, Thauvin.. Runjaic.: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.. Ranieri.LE ULTIME DAI CAMPI - Tutto il gruppo al completo per Claudio Ranieri che ritrova tra i convocati anche Bryan Cristante dopo quasi due mesi. Recuperato Mancini che ha saltato l’ultima partita contro l’Az Almaar. L’Udinese ha fuori Solet per squalifica. Out Okoye e Giannetti.

La partita tra Udinese e Roma sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.UDINESE-ROMA IN DIRETTA STREAMING - Gli utenti potranno assistere alla diretta di Udinese-Roma in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

La telecronaca sarà di Edoardo Testoni, con il commento tecnico affidato ad Emanuele Giaccherini.