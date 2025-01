Udinese, Nani: "Lucca? La Roma non lo ha chiesto, altri top club sì"

L'ospita la Roma al Bluenergy Stadium di Udine nella 22esima giornata di Serie A. Prima del calcio d'inizio, il direttore esecutivo dei friulaniè intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Lo dico sempre: arrivare prima possibile a 40 punti, la salvezza è il traguardo minimo, ma essenziale che una squadra come l'Udinese deve ottenere. Dopodiché proveremo a divertirci e ad alzare l'asticella, ma dopo l'ultima salvezza sofferta ci piacerebbe raggiungere il prima possibile questo obiettivo".- "Non è detto che bisogna aspettare la salvezza per vederlo, ma essendo una cosa tecnica è nelle mani dell'allenatore, libero di giocare come vuole. Sono tre grandi campioni, c'è un campione del mondo come Thauvin, il futuro della Nazionale Italiana, Lucca, ed infine uno come Sanchez che non ha bisogno di presentazioni".

- "Troppe poche per il suo valore, mi sorprenderei se non ne arrivassero. Siamo fortunati, abbiamo tanti buoni giocatori, come gli infortunati. La Roma non me lo ha chiesto, ma è un giocatore nel mirino di tanti top club".