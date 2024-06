Udinese, Runjaic fra Kennedy e Klopp: "Sono un self made man, giusto sognare in grande"

Twitter Udinese

, tedesco di origini croate, al primo approccio, a 53 anni appena compiuti, con il calcio italiano: "Quando il presidente Kennedy, nel 1958, disse che in dieci anni l'uomo sarebbe sbarcato sulla Luna, nessuno gli credette. Nella vita, possiamo sognare in grande, è giusto farlo. Io sono un self made man, sono partito da zero, vendevo assicurazioni, oggi mi trovo qui ad allenare in Serie A. Tutto è possibile. E' l'età giusta per questa opportunità: non sono mai stato uno che si accontenta, che si pone limiti".

In conferenza stampa, così riportata dall'Ansa,aggiunge: "L'Udinese ha alle spalle un passato assai glorioso, ma ora conta il presente, con la nostalgia non si fanno punti. Ci sono tante squadre importanti in serie A, ma io voglio dare un'identità di gioco a prescindere dall'avversario che incontreremo"."L'ho seguito al Mainz quando iniziava la carriera. Andavo spesso a spiare i suoi allenamenti".