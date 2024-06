Udinese, Runjaic è il nuovo allenatore: l'ingaggio ufficiale

Getty Images

CHI E' RUNJAIC

E’ ufficiale un nuovo allenatore in Serie A. Dopo il divorzio con Fabio Cannavaro,, reduce dall'esperienza alla guida del Legia Varsavia.Formatosi in Germania, Runjaic ha saputo offrire un calcio moderno, propositivo e di alta intensità, sempre attento alla crescita dei giovani talenti, mostrando grandi capacità di comunicazione e adattamento alle diverse esigenze tecnico-tattiche delle sue squadre. Doti che lo hanno portato a conquistare, nell’ultimo biennio in Polonia, una Coppa nazionale e una Supercoppa.

Ora il tecnico avrà la possibilità di mostrare le sue qualità in Serie A con l’Udinese. Un contesto di eccellenza in un calcio sempre più globalizzato, dove la conoscenza delle realtà internazionali rappresenta un valore esperienziale.La conferenza di presentazione di mister Runjaic si terrà martedì 18 giugno alle ore 12:00, successivamente a quella della nuova area tecnica fissata per le 11:00”.