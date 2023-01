Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, a Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria ha parlato di Deulofeu. 'Da un po' di mesi ha dei problemi come sapete, oggi ho deciso di metterlo in campo a gara in corso ma dopo un quarto d'ora ha sentito una vibrazione e per precauzione l'abbiamo tolto. Non ha niente di importante, solo uno spavento. Deve proseguire così nella continuità degli allenamenti. Il futuro? Da quello che ci dice dovrebbe restare ed essere protagonista con lui. Ci speriamo, può fare cose importanti qui'.