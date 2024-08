Getty Images

Udinese-Torino, intreccio di portieri Popa-Sava

Intreccio di portieri fra Udinese-Torino e il Cluj. Il club rumeno, infatti, ha da poco annunciato l'acquisto in prestito proprio dai granta del portiere Mihai Popa che è diventato ufficialmente un nuovo acquisto della società, che però non potrà utilizzarlo nel preliminare di Conference League in programma giovedì.



In quella partita, almeno in lista, ci sarà Razvan Sava che è il principale obiettivo di mercato per la porta dell'Udinese. Il club friulano proprio in queste ore ha raggiunto un'intesa, secondo Sky per un trasferimento con una base fissa a circa 2/2.5 milioni di euro, più bonus. Dopo la partita Sava è atteso in Italia per svolgere visite mediche e firme sul colpo che potrebbe anche cambiare le gerarchie in porta a Udine.