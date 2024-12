Udinese, ufficiale il ritorno di Pafundi: il Losanna non esercita il riscatto

Getty Images

. Dopo il prestito di un anno con il, il club svizzero ha deciso di non esercitare ilnei confronti del giovane trequartista, che farà presto il suo ritorno in Italia alla corte di Kosta Runjaic. Da gennaio, infatti, il classe 2006 sarà nuovamente a disposizione della società friulana.- Questa la nota ufficiale con cui la squadra elvetica ha comunicato che non riscatterà il giocatore: "Ad un anno dall'arrivo in prestito, Simone Pafundi torna al suo club d'appartenenza: l'Udinese. Tutta la società gli augura successo nelle future sfide sportive".

- Per Pafundi adesso si aprono diversi scenari. Da gennaio, infatti, il giovane trequartista potrà essere impiegato dal tecnico dell'Udinese. Non è, però, da escludere una sua. Diversi, infatti, stanno monitorando il classe 2006. Ricordiamo che il suo contratto con i bianconeri scadrà il 30 giugno 2026.