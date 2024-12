Chi è Razvan Sava, il portiere dell’Udinese che sostituisce Okoye

Getty Images

Nel posticipo della 15ª giornata di Serie A l’Udinese ha conquistato una vittoria importante grazie al 2-1 in trasferta contro il Monza, un risultato arrivato con una novità assoluta in porta:. Portiere romeno classe 2002, ha giocato la prima partita in campionato ma non era il debutto assoluto con l’Udinese: in maglia bianconera infatti era già sceso in campo nella gara di Coppa Italia contro la Salernitana negli ultimi giorni di settembre.- Nella prima partita in Serie A: il gol subìto è arrivato all’inizio del secondo tempo con Kyriakopoulos che ha trovato il momentaneo pareggio dopo il vantaggio di Lucca nei primi minuti della partita; a 20’ dalla fine è arrivata la rete di Bijol che ha regalato tre punti alla squadra di Runjaic.

- Sava è arrivato all’Udinese in estate dal Cluj per circa 2,5 milioni di euro, ha scelto il numero 90 e si è accomodato in panchina. Consapevole che avrebbe avuto il ruolo di vice, conosce bene l’Italia perché è nato in Romania a Timisoara, ma. Nel 2022 arriva al Cluj come vice Scuffet e l’hanno dopo diventa titolare con il ritorno dell’altro portiere in Italia (Cagliari). Nel debutto assoluto con l’Udinese, nella gara di Coppa Italia contro la Salernitana, ha anche parato un rigore a Torregrossa evitando al granata di tornare in partita prima del 3-1 finale.

- La sensazione è che Sava sarà il titolare dell’Udinese ancora per un po’, ci vorranno mesi prima che Okoye recuperi dal suo infortunio: “Ha riportato, in seguito ad un trauma, la lesione del legamento scafo-lunato del polso destro” è il comunicato dell’Udinese sulle condizioni del giocatore.per capire i tempi di recupero specifici, intanto l’Udinese tra i pali si affida a Razvan Sava.