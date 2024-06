Udinese, ufficiale l'addio di Cannavaro: due piste per la panchina

Getty

Una notizia che era nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità:, nonostante la salvezza ottenuta all'ultima giornata,. L’ex tecnico del Benevento non sarà più l’allenatore dei friulani. Ad annunciarlo è lo stesso ex Pallone d'Oro con un post sul proprio profilo Instagram.Lo ringrazio per l’opportunità che mi è stata concessa, e mi dispiace non poter continuare questo breve ma intenso viaggio che nell’ultimo mese e mezzo di campionato ci ha portato a compiere una grande ed emozionante impresa.

Tengo a precisare che da parte mia ci sarebbe stato il desiderio di continuare questa avventura in Friuli , una terra che mi è entrata nel cuore così come la sua gente, e per questo e mi ero messo a disposizione della società in modo incondizionato.Auguro alla società , ai giocatori ed agli splendidi tifosi dell’Udinese i migliori successi".Alla base delle motivazioni della decisione della società bianconera, ci sono alcuni dubbi sulla possibilità di continuare un percorso in Serie A con Cannavaro. Dubbi sull'allenatore che nascono dopo le due settimane di riflessioni, intraprese da parte della proprietà friulana al termine di un'annata complicata e che hanno portato verso una separazione inevitabile.

, salutato definitivamente Fabio Cannavaro – artefice dell’ultima salvezza conquistata –. Il Presidente Pozzo sta sondando tutte le opportunità, ma, allo stato attuale dei fatti, i profili cerchiati in rosso sul taccuino del patron dei friulani corrispondono ai nomi di, protagonista di una splendida annata – terminata ai playoff – in Serie B con il Catanzaro e di, il cui contratto con il Frosinone scadrà il prossimo 30 giugno, anche a causa della retrocessione subita dai ciociari (tra l’altro, proprio per mano dell’Udinese). Si attende una svolta per programmare la prossima stagione.