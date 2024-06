Getty Images

L'Udinese apre alla cessione di Samardzic: il piano della Juventus

Emanuele Tramacere, inviato a Parma

un' ora fa

"L'Udinese è solida e non ha bisogno di vendere" ci tiene a precisare il vicepresidente bianconero Stefano Campoccia ospite della prima edizione del Festival della Serie A organizzato a Parma. Già, ma in rosa ci sono alcuni giocatori che hanno già attirato l'attenzione di altri club. Un nome su tutti: Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo è uno dei calciatori con più qualità della squadra che Fabio Cannavaro ha portato alla salvezza, in Italia piace sempre alla Juventus ma potrebbero aprirsi anche delle piste all'estero.



IL PIANO DELLA JUVENTUS PER SAMARDZIC - Campoccia non ha chiuso alla possibile cessione: "Se dovessero crearsi le condizioni giuste e dovesse esserci anche l'apprezzamento del ragazzo, è una delle opzioni che la società valuterà". Tradotto: di fronte a un'offerta convincente Samardzic può lasciare davvero l'Udinese. La Juve sta studiando un rinforzo importante a centrocampo, cerca un titolare dopo che sei mesi fa aveva rimandato all'estate il grande investimento: il primo nome è sempre quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta, ma nel corso dell'estate potrebbe aprirsi anche la pista Samardzic, magari provando a inserire qualche contropartita gradita all'Udinese.



LA CLAUSOLA DI SAMARDZIC - Con la salvezza conquistata all'ultima giornata, i bianconeri hanno scongiurato il pericolo di perdere Lazar a zero: sul contratto del centrocampista infatti c'era una clausola rescissoria che avrebbe permesso al giocatore di svincolarsi dall'Udinese in caso di retrocessione. Una condizione sfiorata ma che alla fine non si è concretizzata, così la clausola non si è attivata e chi vuole Samardzic in estate dovrà sedersi a trattare col presidente Pozzo.