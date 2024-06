Udinese, ufficiale: riscattato Lucca. Ecco la durata del contratto

AFP via Getty Images

Il centravanti, autore di 8 reti nello scorso campionato concluso con la salvezza, è stato, che ne deteneva il cartellino dopo il prestito con diritto in favore dei friulani. Ai toscani nerazzurri saranno versati: sorride anche il, perché nell’accordo per la cessione del 23enne attaccante vi era anche una clausola della rivendita fissata al 10% della cifra totale. Quindi alla società rosanero spetterà una cifra vicina agli

"Lorenzo Lucca è definitivamente bianconero! Nella giornata odierna l’Udinese Calcio ha esercitato il diritto di riscatto sul giovane attaccante, autore di una stagione d’esordio a dir poco brillante in Serie A. Prelevato dal Pisa, il classe 2000 ha realizzato per l’Udinese otto gol e quattro assist in campionato, più uno in due gare di Coppa Italia. Le 12 reti a cui ha preso parte in questa Serie A rappresentano un record di precocità nell'edizione del torneo appena trascorsa: Lucca è stato infatti il più giovane giocatore italiano a raggiungere tale cifra. Inoltre la punta è il primo debuttante nel massimo campionato a segnare otto marcature dal 2015/16. Talento e impegno costanti che hanno permesso al centravanti di guadagnarsi la convocazione in Nazionale lo scorso marzo. Lucca ha firmato uncon l’obiettivo di raggiungere insieme all’Udinese ambiziosi traguardi. Congratulazioni, Lorenzo!"