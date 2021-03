Il ritorno al gol di Llorente, l’affidabilità di Nuytinck, l’estro di De Paul e la costanza di Pereyra: si potrebbe riassumere così il match casalingo giocato sabato scorso contro il Sassuolo, vinto dai ragazzi di Luca Gotti per due reti a zero.



Alla Dacia Arena, nell’anticipo delle ore 18.00, si è vista una squadra sicura e compatta, abile nel chiudere tutti gli spazi alla compagine neroverde: nonostante il lungo possesso palla ospite, infatti, i friulani hanno sofferto poco, sfruttando al meglio le numerose occasioni create.



Ancora una volta perfetta è stata la prova della retroguardia bianconera, attenta per tutta la durata dell’incontro e coadiuvata da un’ottima performance dell’intera mediana. Positiva anche la prestazione dei due esterni, Stryger Larsen e Molina, bravi a ripartire rapidamente ed impensierire i terzini avversari.



L’esperienza di Llorente, poi, ha permesso ai friulani di sbloccare la partita, trascinando i compagni verso un importante risultato: soltanto il gol di Pereyra, però, arrivato allo scadere della ripresa, ha regalato l’ottavo successo stagionale alle Zebrette, il quarto conquistato dopo il giro di boa.



I ragazzi di Gotti salgono così a quota 32 in classifica, in vista del prossimo turno contro il Genoa: al Marassi, ripetere la gara giocata sabato dovrà essere la prerogativa principale, al fine di continuare la striscia positiva ed allontanarsi definitivamente dalla zona rosa della graduatoria.