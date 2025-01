UEFA, nuova fase del FPF: Inter sana, Juve e Milan migliorano. La Roma rischia l'esclusione dalle coppe

La quarta fase del, introdotta nel 2011 da Platini, sta per entrare nel vivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, le prime sanzioni arriveranno tra febbraio e maggio e, salvo sorprese, non dovrebbero coinvolgere le formazioni italiane. In Italia si registra un miglioramento generale per le società, soprattutto se si pensa alle sanzioni subite in passato da Milan e Juventus, o ai rigidi controlli a cui sono state sottoposte Inter e Roma.Oggiappaiono tranquille. I, rispettando i paletti del settlement e incrementando i ricavi; i partenopei dovranno compensare l’assenza dalle coppe quest’anno, ma hanno tutte le carte in regola per non restarne fuori la prossima stagione. L’, grazie all’apporto di Oaktree,per la stabilità garantita dal fondo statunitense, mentre lacon l’obiettivo di tornare a pareggiare i conti entro il 2025. Altri club, come Lazio, Fiorentina, Atalanta e Bologna, hanno conti che rispettano i paletti imposti dalla UEFA.La situazione della Roma resta però critica a causa di un, nell’ultimo anno,Il club giallorosso fatica a rispettare i parametri del settlement agreement eAllargando lo sguardo al resto d’Europa, la Germania resta il modello più virtuoso, con i club di Bundesliga che continuano a rispettare in maniera eccellente i regolamenti imposti, mentre in Francia. Discorso a parte per quanto riguarda il, che rischia seriamente per i troppi debiti: la. In Spagna, ilcontinua a crescere in maniera costante e si conferma primo club a superare il miliardo di ricavi, mentre ildeve fare i conti con le regole finanziarie per non violare i parametri interni imposti dalla Liga che riguardano anche il mercato e i tesseramenti, come nel caso diL’allarme di questa nuova fase del, infatti, si sposta in larga parte sulle società inglesi.sono nel mirino della UEFA per via delle spese elevate, mentre ilrischia di vedere calare drasticamente i ricavi qualora non riuscisse a rientrare in Champions League nemmeno nella prossima stagione. Il: la UEFA interverrà sulla questione solo dopo l’eventuale pronuncia della commissione indipendente incaricata dal campionato inglese.