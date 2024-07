Getty Images

Ufficiale: Andrea Sottil e la Salernitana, non dura neanche due settimane. Il comunicato e i motivi dell'addio

Redazione CM

5 ore fa

3

La Salernitana è nel caos: il 20 giugno era stato annunciato Andrea Sottil come nuovo allenatore, un rapporto lavorativo che è durato appena 12 giorni.



"L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme. La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".



MANCATA CESSIONE - Il club campano avrebbe dovuto essere ceduto in questi giorni, ma ieri pomeriggio Danilo Iervolino ha messo la parola fine alla trattativa con la Brera Holdings, il fondo americano che aveva manifestato l'intenzione di rilevare la società campana. Le garanzie finanziarie offerte non sono state ritenute soddisfacenti e l'imprenditore napoletano ha deciso di interrompere le trattative.