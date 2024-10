Ufficiale, Infantino lascia la Fiorentina. Sarà allenato da Crespo: i dettagli

14 minuti fa



Non si può certo dire che Gino Infantino abbia lasciato il segno in casa Fiorentina. Classe 2003, Infantino è arrivato dal Rosario Central nell'estate del 2023 per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Nonostante le buone aspettative su di lui, però, lo spazio che è riuscito a ritagliarsi è stato decisamente esiguo. Motivo per cui la Fiorentina ha cercato una soluzione per mandarlo a giocare in prestito nel corso dell'iltima estate, senza tuttavia riuscire a trovare una pista percorribile.



LA SVOLTA - Ma nonostante il mercato chiuso in Europa, il club viola è riuscito a perfezionare la sua cessione proprio in queste ore. Infantino passa infatti ufficialmente al club degli Emirati Arabi Al Ain. Squadra, questa, allenata dal connazionale Hernan Crespo e che ha vinto l'ultima Champions League asiatica. Infantino si trasferisce con la formula del prestito. Ad annunciarlo è stato l'Al Ain con un comunicato ufficiale.