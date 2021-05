A legend of the game is retiring. Even though you weren't with us long, thank you for everything, @SamiKhedira! #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/wqrrBbQzjs — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) May 19, 2021

Dopo una stagione complicata con la maglia dell'Hertha Berlino, ​Sami Khedira ha deciso e a 34 anni ha scelto di ritirarsi dal calcio giocato. L'annuncio ufficiale lo ha dato lo stesso club tedesco che ha anticipato la conferenza stampa del centrocampista ex-Juve e Real Madrid.- Le parole di Khedira in conferenza stampa: "Oggi è un giorno difficile, è molto difficile per me perché vorrei dire che la mia carriera all’Hertha e la mia carriera calcistica si concluderanno sabato alle 17.15. È un passaggio difficile, ma quello giusto. Quindici anni di calcio professionistico hanno lasciato il segno, ma devo essere onesto riguardo alle condizioni in cui mi trovo e a cosa potrei ancora ottenere. Ho una responsabilità verso il mio corpo, voglio godermi anche altre cose. È stata una sensazione viscerale e una decisione emotiva, ma mi sembra giusta. Sono assolutamente convinto che questo sia il passo giusto. Alla fine, la gratitudine supera quello che ho potuto provare, in tutte le stazioni e in tutti i club. Per me il calcio era ed è tutto".