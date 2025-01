Ufficiale, Neymar lascia l'Al-Hilal. Il Santos lo aspetta

Finisce dopo due anni l'esperienza del fantasista brasiliano classe 1992 nella Saudi Pro League, un passaggio non entusiasmante per colpa dei tanti infortuni che hanno frenato l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain. Sette presenze complessive e un gol nel biennio, poco ha potuto fare O'Ney che ha ora chiuso questa parentesi comunque fruttuosa dal punto di vista economico, considerando il ricco ingaggio percepito in Arabia Saudita.- La notizia è arrivata nella mattinata:che li legava. Il brasiliano, che con la risoluzioneprevisti dall'accordo che lo legava ai sauditi, ora è libero di accasarsi altrove.

- Neymar ha così salutato l'Al-Hilal sui social: "A tutti all'Al Hilal, ai fan, grazie! Ho dato tutto per giocare e avrei voluto passare momenti migliori in campo insieme. All'Arabia Saudita, grazie per aver dato a me e alla mia famiglia una nuova casa e nuove esperienze. Ora conosco il vero saudita e ho amici per la vita. Ho sempre sentito il vostro amore e la vostra passione per il gioco. Seguirò il vostro viaggio come club e come Paese verso il 2034. Il vostro futuro sarà incredibile, stanno accadendo cose speciali. E vi supporterò sempre!!!".

- Questo il comunicato dell'Al-Hilal sui social: "Al-Hilal e Neymar Jr hanno concordato di terminare il loro rapporto di comune accordo. Il club esprime la propria gratitudine e il proprio apprezzamento per quello che Neymar ha portato all'Al-Hilal, augurando al giocatore ogni successo per la sua carriera.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



Thank you and good luck,Neymar pic.twitter.com/9edCVWBGop — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025

Full club statement pic.twitter.com/oxOrPUereF — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025

- Dove andrà ora Neymar? In Brasile non hanno dubbi: tornerà a casa, al, il club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi prima del trasferimento al Barcellona. Questione di ore, poi il grande ritorno tanto sognato dai tifosi del Peixe potrà diventare realtà.