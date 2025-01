Al-Hilal, Jorge Jesus scarica Neymar: "Non può giocare al livello a cui siamo abituati, non sarà inserito in lista". Pressing da Chicago

Getty Images

. Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico portoghese dell’Al-Hilal, dopo le nove reti registrate contro l'Al Fateh, non lasciano spazio all’immaginazione: ", può partecipare solo alla Champions League asiatica. La Saudi Pro League è uno dei migliori campionati al mondo e tutti i giocatori dell'Al Hilal possono giocare per qualsiasi club in Europa.Le cose sono diventate difficili per lui, purtroppo".

"È ancora sotto contratto con l'Al Hilal e forse spetta a lui decidere il suo futuro. Dipende dal club, non so nulla del futuro di Neymar.. Salah o altri big non arriveranno quest'inverno, ma forse in estate". L'ex di PSG e Barcellona è stato sostanzialmente invitato a lasciare l’Arabia Saudita.Si aprono scenari di mercato sul futuro del brasiliano.- stando a quanto riportato da L'Equipe -. I dirigenti del club americano si trovano attualmente in Europa e hanno già avuto modo di avere un incontro con il padre di Neymar, nonché procuratore, insieme al suo consulente (Pini Zahavi),. Tuttavia, tutto ciò non sembra sufficiente per convincere l'entourage del brasiliano, che chiede uno sforzo ulteriore, dato che l'ex Barcellona dovrebbe ancora guadagnare circa 70 milioni di euro in Arabia Saudita. Dal canto suo,, acquistato per 90 milioni di euro dal PSG nell'agosto 2023,