Ufficiale: Satriano è un nuovo attaccante del Lens. La formula e quanto incassa l'Inter

Redazione CM

26 minuti fa

Era tutto ben avviato per il ritorno di Martin Satriano al Brest, ma l'attaccante dell'Inter ha detto no per poi accettare sì la Ligue 1, ma con la maglia del Lens, che poco tempo fa ha preso anche Mbala Nzola in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.



LA NOTA - FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martín Adrián Satriano Costa al Racing Club de Lens. L'attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.



I DETTAGLI - L'operazione ha un valore di 6 milioni di euro, ovvero l'esatta cifra che i nerazzurri hanno in ponte di investire su Palacios dell'Independiente Rivadavia in difesa.