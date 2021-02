Non mancano i gol, che sono 10, nessun secondo attaccante ha fatto meglio. Morata è a quattro gol, Leao a 5, il più vicino è Lozano con 9.. Nelle altre nove niente. Sono queste lontananze che l’Inter non si può permettere perché non ha altri attaccanti che aiutino quando Lukaku manca o è una cattiva giornata.Lautaro tra un paio di anni arriverà stabilmente oltre i venti gol, ora deve imparare a distribuirli, non possono passare mesi tra un gol e l’altro e magari segnarne tre in una volta sola. Servono a lui, meno all’Inter. Anche perché la vera imperfezione della squadra sta proprio nella difficoltà di costruzione e inserimento in attacco dei centrocampisti.. In generale le mezze ali che segnano di più tra le prime senza calci di rigore sono Luis Alberto 6, Zielinski e Pellegrini 4.