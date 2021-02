L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha analizzato l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juve in conferenza stampa: "Stagione fallimentare? Penso che in tutte le competizioni ne vinca una sola, se tutte le altre fallissero la stagione perché non vincono sarebbe un disastro. Quindi tutte le altre squadre hanno fallito tutte le stagioni. Penso che l'Inter anche questa sera abbia accorciato molto le distanze con la Juventus sotto tutti i punti di vista. Questo ci deve dare forza e fede in quello che stiamo facendo, poi le altre considerazioni giusto le facciate voi".



Sul gap con la Juve: "Per quello che riguarda il gap con la Juventus, ripeto, abbiamo appena iniziato. Sono qui da un anno e mezzo e i passi in avanti sono stati fatti sotto tutti i punti di vista. Per i miracoli ci stiamo attrezzando".