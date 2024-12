Un po' Allegri e un po' Conte: Sergio Conceiçao cancella Fonseca e smentisce il Milan

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

, nelle sue prime ore da nuovo tecnico rossonero.Se si volesse sintetizzare in poche parole i contenuti principali della conferenza stampa di benvenuto dell’allenatore portoghese, queste sono probabilmente quelle che risultano più efficaci., quanto meno a parole. Poi, come detto, saranno soltanto i risultati a determinare o meno se di vera e propria svolta si potrà parlare e se quello di Sergio Conceiçao al Milan sarà l’inizio di un’era o soltanto un passaggio transitorio.- tra l’estate scorsa e le ultime settimane - salvo poi prendere una strada differente. Da una parte il rivendicare un’idea di calcio che - per quanto nei suoi 13 anni di carriera sia cambiata più volte adattandosi alle qualità dei calciatori - vuole essere tanto semplice quanto impattante nell’immediato. Perché il Milan di Conceiçao di tempo ne ha poco per recuperare quello perduto nei primi 5 mesi della stagione e perché l’obiettivo Champions League, passato da minimo indispensabile ad esiziale, non consente altri inciampi. DunqueSi va verso un’idea di Milan più diretto e concreto nella sua proposta e più in linea con le caratteristiche dei giocatori che ha e avrà eventualmente a disposizione. La frase, ormai diventata celebre,e il tentativo di riportare un po’ di normalità tra le mura di Milanello suonano tanto come un richiamo al manifesto allegriano.e di quindi di un profilo che andasse oltre quello dell’uomo di campo. Come affermato in un’intervista ad un podcast portoghese del passato novembre,; appena insediatosi a Milanello, nel poco tempo avuto a disposizione ha preso contatto con reparto medico, fisioterapisti e tutti coloro i quali popolano il centro sportivo del Milan.la scorsa estate. Fu lo stesso ex calciatore svedese a mettere un muro tra il Milan e profili alla Conte, in quanto nella visione di RedBird l’allenatore viene visto solo in quanto tale e le altre dinamiche sono competenza del club. Ebbene, da oggi - se le parole hanno ancora un peso - non sarà più così.. Ma anche con le spalle larghe di chi in carriera, sia da subentrante che da inizio stagione, ha dimostrato di conoscere abbastanza bene le logiche del calcio moderno per uscire da situazioni complicate. Un po’ con la semplicità di Allegri, un po’ col controllo a 360° di Conte.