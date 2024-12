Milan, Ibrahimovic: "Chiedo scusa a Fonseca, un errore mandarlo in conferenza. Esonero? Deciso dopo la Roma"

Tra contestazioni della tifoseria per le scelte di proprietà e società e la presentazione del nuovo allenatore del Milan Sergio Conceicao - a poche ore dalla partenza per l'Arabia Saudita (dove i rossoneri saranno impegnati nella semifinale contro la Juventus) -,, senior advisor di RedBird, torna a parlare nella conferenza stampa odierna accanto al nuovo tecnico."Prima di iniziare con Conceiçao,per ciò che ha fatto, per il professionista che è.. I tifosi li capiamo, abbiamo il massimo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti per i risultati e non lo saremo fino a che non raggiungeremo gli obiettivi".

"La Supercoppa è uno degli obiettivi. La responsabilità non è solo dell'allenatore, dobbiamo prendercela tutti. Un club come il Milan è sempre preparato per il prossimo step".: ieri, appena arrivato, ha fatto subito lavorare la squadra. Il nostro compito ora è mettergli a disposizione tutto il possibile".