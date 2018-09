Il selezionatore dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio ha dichiarato dopo la sconfitta per 3-0 in amichevole con la Slovacchia: "Loro hanno meritato di vincere, giocando meglio di noi che eravamo sempre in ritardo sulla palla. La Slovacchia la conoscevamo, non ha perso un contrasto e ha corso di più. Può accadere in momenti come questo, siamo a settembre e la stagione è ancora all’inizio, ma non deve essere una giustificazione".



"Cerchiamo di vedere le cose positive che sono poche: abbiamo comunque avuto l’opportunità di fare qualche esperimento, abbiamo almeno provato un altro tipo di gioco che ci può servire. Ora dobbiamo cercare di migliorare da subito, già dalla gara di martedì prossimo con l’Albania. E di cose da migliorare ce ne sono. Mi dispiace perché a me non piace perdere: cerchiamo sempre di vincere e di giocare bene e oggi invece non abbiamo fatto né l’uno né l’altro".