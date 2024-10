Coerenza, umiltà, motivazioni e un Tonali in più: sì, è un’altra Italia

"La storia siamo noi”: quante volte l’abbiamo sentita nelle pause pubblicitarie degli ultimi. Eppure la voglia di fare la storia cheaveva provato a trasferire ai suoi calciatori era rimasta nell’aria, come le magnifiche note diI ragazzi di oggi non sono tanto diversi da quelli di quest’estate ma il loro portamento in campo è completamente cambiato.e si può leggere con due parole astratte, che non si possono toccare ma si sentono e si vedono:

. L’ha avuta per primo il ct, che. L’eccesso di fiducia che si è tradotto ine la convinzione che il sistema di gioco andasse oltre le caratteristiche die “fuori modulo” rispetto ai club.che per onestà intellettuale su queste colonne avevamo apprezzato, perché alimentavano un’idea di futuro. Su tutte,Oggi, appunto, è una scelta che poggia su valutazioni tecniche: Fagioli può anche faticare in Nazionale, come contro Israele, ma il suo ritorno al top è stato certificato da prestazioni sontuose con il club, Lipsia su tutte.Arrivava da mesi di squalifica e la scelta di preferirlo a Locatelli, che con i compagni azzurri aveva compiuto tutto il percorso, ha probabilmente. Con le conseguenze nefaste di Italia-Svizzera, in cui Fagioli venne esposto a una figuraccia che lo rese simbolo del ben più generale tracollo.

Il concetto tocca sia il collettivo che alcuni interpreti individuali. Riguarda noi e pure i nostri avversari: per tutti il giudice supremo restano lePer tante nazionali la Nations League è un torneo di passaggio. Alcuni big () si riposano e altri cedono il testimone dopo un grande torneo, Europeo o Mondiale, cha ha chiuso un ciclo: è il caso dio delle Legenden della, ora appesa al talento ditra tanti debuttanti, nemmeno tutti così promettenti. O dell’, ancora alla ricerca di un ct dopo l’addio di. Le nostre motivazioni invece erano enormi perché non avevamo scampo:. Valeva soprattutto per Spalletti ma anche per alcuni giocatori, usciti a pezzi dall’Europeo. “Qualcosa è cambiato” (cit. Jack Nicholson) e lo testimonia la qualità delle prestazioni dell’ItaliaÈ tornato con una tonnellata di motivazioni, che con l’interista potrà integrarsi benissimo perché, a differenza di, sa esprimersi al top anche sul centrosinistra. E sta crescendo, le cui motivazioni fanno rima con “autostima”. L’infortunio digli ha fatto sentire la fiducia dell’Atalanta, che ha investito su di lui senza indugi, aprendogli tante possibilità: giocare da centravanti titolare, allenarsi quotidianamente con giocatori più forti rispetto agli ex compagni del Genoa, alzare il livello per competere in Champions. Le contingenze lo hanno fatto sentireaddirittura senza concorrenza almeno per i primi mesi. La condizione ideale per un bomber: con meno pressione, si superano più facilmente anche errori gravi come quelli davanti alla porta di Israele. E ci si può presentare senza pensieri sul dischetto a scatenare tutta l’energia sotto l’incrocio.

“La storia siamo noi”, forse le note si possono sentire in sottofondo seppur ancora molto in lontananza. Avranno qualche possibilità di diventaresolo se non perderemo umiltà e motivazioni. Ricordandoci che le ultime due, positive edizioni di Nations League non hanno fatto la storia ma solo generato