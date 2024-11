Uno streamer in attacco, un tik-toker in porta: in Argentina gioca il Deportivo Riestra, la squadra più pazza di tutte

Getty Images

Qualche giorno fa è diventata virale, anche in Italiala loroche faceva giocare titolareE letta così, onestamente si poteva pensare a titoli acchiappa click, invece no, è proprio andata così: una squadra di Serie A argentina ha, consapevolmente, senza nessuna emergenza in atto, fatto giocareDo qualche elemento per chi sentisse questa storia per la prima volta:di Buenos Aires. Era la 22esima giornata di campionato e la partita era contro il Velez, attualmente primo in classifica. Provate ad adattare queste coordinate all’Italia: il Como, neopromosso, con alle spalle una società forte, a cinque giorni dalla fine, ospita il Napoli primo, appaiata in classifica a inter e Juve. Ecco

Lo streamer in questione è tale, che col pallone ci sa fare il giusto, ma che, anche se solo per un paio di minuti. L’allenatore infatti, el Ogro Fabbiani, ex attaccante cult del calcio argentino nei primi anni 2000,E’ stata tutta un’operazione di puro marketing, perché Spreen è il volto principale della bevanda energetica SPEED, main sponsor sulla maglie del

Ok. Questa è la notizia che è diventata virale e che manco a dirlo ha attirato, facendo riferimento a valori come sacrificio, fatica ecc..Ma guardando il quadro più grande e lo ripeto,, mi ha portato a farmi una semplice, semplicissima domanda: cosa c’è dietro il Deportivo Riestra? La prima risposta che ho ottenuto è che avrei dovuto riformulare la domanda:Qui si è aperto un mondo.

Ho iniziato a studiare un po’ il club, a partire dalla rosa e ho scoperto cheAnche qui nessuna formula acchiappa clic: questo è davvero un portiere, ma anche davvero un tik toker. Si chiama Jaime Barcelò e 4 anni fa era rimasto svincolato, a fine contratto con una squadra di Serie D argentina. Ha fatto dunque come qualsiasi altro lavoratore avrebbe fatto. Ha compilato un CV, con statistiche e video e poi l’ha mandato in giro, soprattutto Sud America e Nord Europa. Ha calcolato che visto il freddo, certi paesi avrebbero avuto il calendario sfalsato, come in Argentina.Nel giro di 3 anni

Poi ho allargato ancor di più l’inquadratura, dalla squadra sono passato alla società e qui ho trovato l’uomo dietro a tutto,Non immaginatevi uno stile simil Avvocato del nostro calcio, pensate più all’avvocato Saul di Breaking Bad. E’ un uomo d’affari, ufficialmente un consulente del club, praticamente il proprietario.Per inquadrare Stinfale, che si legge come si scrive, prima del calcio, basta una frase, pronunciata da lui stesso:Provocatorio, non ironico. Nella sua carriera da legale,. Ma ha difeso anche personaggi come il trafficante di armi siriano Monzer Al Kassar o il noto rapinatore di Banche e furgoni portavalori Luis El Gordo Valor. Vi Basta?

I link con il calcio sono due: uno diretto, lui stesso è stato un calciatore mancato, ha giocato nel Nueva Chicago, arrivando anche a fare due comparse da panchinaro in Primera Division a metà degli anni 80. L’altro indiretto, è stato, che viene acquisita da Stinfale nel 2012, quando è in Serie D e che in 5 anni porta in serie B. Da subito, l’avvocato usa Maradona per dare senso al proprio investimento. Usa la sua presenza per attirare telecamere, quindi attenzioni, quindi sponsor. Stinfale nomina Maradona allenatore emerito, gli fa dirigere alcuni allenamenti, gli fa fare il discorso pre partita negli spogliatoi, come l’arringa nel giorno della finale promozione in serie B e poi lo ospita nel palco vip a vedere le partite.

. Ma Stinfale non si ferma, fa le cose in grande:ex casa del Boca Juniors, dove si allenato anche lo stesso Maradona da giocatore e lo fa diventare una struttura moderna,Se un po’ avete capito la personalità di Stinfale, non vi sorprenderà sapere che entra e molto, anche nella gestione tecnica della squadra.Ma non solo, negli spogliatoi impone che si ascolti musica elettronica, altra sua grande passione, che qualche anno fa gli costò 70 gIorni di carcere, quando si rifiutò di testimoniare a processo, in un'indagine su un festival, da lui organizzato, in cui morirono 5 ragazzi.

Sugli affari e le manovre del calcio argentino, l’avvocato Victor ha un peso enorme, basti pensare che lo stadio del Riestra, el Guillermo Laza, che nasce a 385 metri da quello del San Lorenzo,dove le aree hanno misure diverse (vedere foto dal drone). Il minimo previsto dalla legge argentina, per ospitare partite di Serie A, dovrebbero essere 15mila posti. Indovinate un po’ quale squadra ha ottenuto una delega per giocare comunque nel proprio stadio? Esatto.Se un pochino ho acceso la vostra curiosità, fatevelo un giro sui social per cercare questa squadra, troverete una divisa da gioco Adidas, nera, con sul retro la scritta IRAK. Uno sponsor? Assolutamente no.Immaginatevi Fabregas che fa scrivere sulla maglia del Como “Castelcorvo”, nome (inventato da me) della squadra dei suoi calcetti il mercoledì post allenamento. Sul davanti, come già anticipato, tndovinate ora: chi è il proprietario dell’azienda che produce quell’energy drink?