Urbanski, l’oro del Bologna: l’esplosione e il rinnovo, dove può arrivare il "nuovo Zielinski"

GETTY

e la lista potrebbe essere infinita. Cos’hanno in comune? A sceglierli, a comprarli, è stato un amante del bel gioco, un uomo di di grandi (e qualche volta poco comprensibili) innamoramenti calcistici:L’ex patron– anche oggi che è fuori dal mondo del calcio – ne è ancora un cultore, uno spettatore appassionato, un amante del bello. I suoi occhi ultimamente si sono posti su un nuovo, come ha rivelato lui stesso in una recente intervista a Libero. “Nei giorni scorsi mi è capitato di vedere, sono rimasto colpito dal suoPrima di lui, ad essersi accorti del polacco erano stati gli scout delche avevano convinto Waltere Riccardoa spendere circa. Con il suo primo club aveva debuttato in tenera età nel massimo campionato polacco –Era l’inverno del. Tre anni dopo, quello scricciolo arrivato in Italia ne ha fatta di strada e nell’ultima uscita con i rossoblùNon si è scomposto più di tanto però, com’è nel suo stile. “È il mio primo gol in Serie A e sono, lo dedico alla miache mi supporta sempre e a Lukaszche per me è come un. Ora dovrò portare lein spogliatoio o magari offrire unaai compagni”, ha detto, ridendo.

È un bravo ragazzo Urbanski, uno di quelli che è comodo ritrovarsi in rosa, in gruppo e in campo. È un. Ha iniziato da, a tratti da, Thiago Motta lo ha “inventato”Italiano lo ha riportato a fare lain un’evoluzione che ricorda un po’ quella vissuta qualche anno fa dal suo connazionale. Così può innestare delle marce ancora più alte, si candida a una stagione da, una nella quale può. E lo sanno anche il ds Marcoe il dt Giovanni. Nella loro lista di cose da fare era ben in alto il suoe le parti sono a un passo dal definirlo. Urbanski era legato al Bologna fino ale lo sarà, a breve, fino al. In più il suo ingaggio passerà dagli attualia cifre quadruple,Niente male per un ventenne.

Eppure la sua scalata non è stata né facile né priva di stop eanzi. Classe, come detto, arriva in Italia nel 2021, lo accoglie Sinisae nel maggio di quell’anno, sul finire del campionato, lo butta dentro. Il suo esordio contro ilpassa però in sordina poiché nella stessa gara il compianto allenatore fa debuttare ancheche rompe il record di. Passare inosservato, sotto traccia, sarà un leitmotiv dei suoi primi anni di carriera. Sembra infatti l’inizio della sua ascesa ma si ferma lì.. Aveva giocatoin prima squadra, 2 anni prima, mentre nel 2022-2023 non aveva mai messo il naso fuori dalla Primavera. Il ragazzo vuole giocare di più, tra i grandi, il Bologna sembra non crederci poi più di tanto.

Prima con parsimonia, poi con massima fiducia,e alla fine dell’annata – una di quelle che resteranno nella storia con la qualificazione in Champions League – il bilancio è molto lusinghiero. Gioca, quasimolti di più di giocatori che gli partivano decisamente avanti nelle gerarchie, sui quali c’erano più aspettative e si era speso di più. Il pupillo di Thiago Motta ora è diventato quello di Vincenzo– non sarà un caso se, cambiano gli allenatori, ma lui trova sempre spazio. L’exlo halui intanto si è travestito daper incornare la sua prima gioia personale in Serie A. E sarebbe potuta arrivare anche la doppietta se una sua girata al volo non fosse finita a lato di poco.

Segnali cheoltre a Moratti. A fine estate hanno bussato a Bologna, un paio di importanti club. D’altronde a 20 anni Urbanski ha debuttato già in, è stato tra i candidati aled è ormai un, con la quale ha debuttato a giugno, appena prima di strappare la convocazione per gli. In Germania è sceso in campo in ogni gara dei suoi, giocando anche dal primo minuto l'ultima contro la Francia. Un battesimo del fuoco che si è confermato poi nel post Europei: due partite di Nations League, due titolarità e il salto di qualità anche nelle gerarchie polacche. Chi lo ferma più…