ANP/AFP via Getty Images

Van Bommel chiama il Milan: "Innamorato, farò tutto il possibile per arrivarci"

5 minuti fa



Il figlio d'arte Ruben van Bommel sembra avere le idee chiare: il suo desiderio più grande è andare a giocare nel Milan, dove suo padre Mark ha vinto uno Scudetto da calciatore, agli ordini di Massimiliano Allegri.



Centrocampista offensivo classe 2004 in forza all'AZ di Alkmaar, ha segnato finora in questa stagione 6 gol e 3 assist nelle 11 presenze complessive tra le varie competizioni.



Intervistato da NOS, Van Bommel junior ha strizzato l'occhio a un possibile trasferimento in rossonero: "Ho vissuto lì un anno e mezzo da bambino e da allora sono innamorato di quel club. Resta da vedere se ne avrò le qualità. In ogni caso farò tutto il possibile. Consigli dal padre? Soprattutto sui movimenti più pratici. Ho guadagnato 7 chili di massa muscolare. Quando giochi le partite europee, sai molto velocemente cosa ti viene chiesto. Quei ragazzi sono tutti così fisici. Non puoi restare indietro. Ho iniziato a fare più pesi in sala pesi, ma soprattutto nonostante io lo facessi già, ho cominciato a mangiare di più".