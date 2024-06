Vanat, la testa calda che infuoca l'attacco dell'Ucraina: se la gioca con Dovbyk, anche per il Napoli

Redazione Calciomercato

Quando per una maglia da titolare devi vedertela con il capocannoniere del campionato spagnolo, davanti a te non c'è un compito facile. Ma nell'attacco dell'Ucraina del ct Rebrov, dietro al Pichichi Artem Dovbyk, più che l'esperto Yaremchuk, c'è, classedella, inserito già due anni fa nella lista degli undici migliori prospetti del calcio ucraino.22 anni, alto 1,82, punta centrale: da due stagioni è il riferimento offensivo della Dinamo del tecnico Oleksandr(sì, il portiere che nel 2006 incassò tre gol dall'Italia ai quarti di finale dei Mondiali), e ha messo assieme. Mancino naturale ma discreto anche col destro, rapido soprattutto in area di rigore, è un'alternativa in tutto al gigante Dovbyk che invece gioca da riferimento meno mobile.

- Nel 2022, dopo una partita con la nazionale under 21 in Armenia, ha incontrato in aeroportoNon appena li ha notati, è entrato in un negozio di souvenir che vendevaAnche in campo il suo temperamento è acceso, non è raro vederlo finire nell'elenco degli ammoniti.Vanat è da tempo nei radar del, anche se in questo momento, con l'arrivo di Conte, dietro al pupillosi registrano in risalita proprio le quotazioni del connazionale. Euro 2024, dunque, una vetrina per brillare con la maglia della Nazionale e per strappare una chiamata da parte di un top club, sia esso il Napoli o un altro.