Varane, tutti i retroscena dietro al suo ritiro

Certo, le aspettative ae nel panorama del campionato italiano erano alte per un giocatore di appena 31 anni, che solo pochi mesi fa chiudeva la sua esperienza al Manchester United alla sua maniera. Da vincente e sollevando un trofeo, la FA Cup soffiata ai rivali cittadini del Manchester United. Un filo conduttore che riporta alla mente l'epopea dial Real Madrid, con cui ha conquistato quattro Champions League, altrettanti Mondiali per club, tre volte la Liga, tre volte la Supercoppa di Spagna e quella Europea e pure una Coppa del Re.mentali dell'ex nazionale francese.Ilaccusato dopo appena 23' minuti della partita di Coppa Italia contro la Sampdoria dell'11 agosto scorsoLa scelta già annunciata di rimanere comunque in Italia e in città e di mettersi a disposizione per un ruolo differente da quello di giocatore, da ambassador del club alla pari di Thierry Henry, è principalmente un aspetto formale per restituire qualcosa, con gratitudine, adin una formazione che si riaffaccia in Serie A dopo 22 anni, ricca di talento, allenata da un tecnico emergente – oltre che icona del calcio mondiale – come Cesc Fabregas. Ma, secondo quanto appreso da calciomercato.com,, quando il contratto col Manchester United volgeva al termine.Il classe '93 meditava da tempo di mettere un punto, ma l'ultimo ko ha fatto scattare nella testa la scintilla definitiva nella sua testa., alimentato da una conclamata fragilità fisica che ha evidentemente intaccato alcuni equilibri in termini di consapevolezza e fiducia. Da qui la decisione di lasciare Como e di non affrontare il percorso riabilitativo al fianco dei suoi compagni e del suo allenatore. A conti fatti, il ritorno in Francia delle scorse settimane è stato il preludio ad un addio annunciato.