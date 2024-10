Variazione 12° turno Serie A: Venezia-Parma cambia data, Lecce-Empoli anche su Sky

Getty Images

C'è una doppia novità per quanto riguarda la: cambia di data permentresarà visibile anche su Sky oltre che su DAZN.Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il dodicesimo turno di campionato, in programma tra giovedì 7 e domenica 10 novembre 2024.La Lega Serie A ha comunicato un paio di variazioni relative a due gare, Venezia-Parma cambia data mentre ci sono modifiche riguardo alla trasmissione televisiva di Lecce-Empoli. Il 12° turno sarà l'ultimo prima della terza sosta dedicata alle nazionali, che vedrà l'Italia impegnata contro Belgio e Francia in UEFA Nations League.

Vista la richiesta pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si comunicano le seguenti variazioni al programma di anticipi e posticipi della 12a giornata della Serie A Enilive:12a GIORNATALECCE-EMPOLI venerdì 8 novembre 2024 alle ore 20.45 DAZN/SKY*(*anziché DAZN)VENEZIA-PARMA sabato 9 novembre 2024 ore 15.00* DAZN(*anziché venerdì 8 novembre 2024 alle ore 18.30)- Cambia dunque la data di Venezia-Parma, inizialmente in programma venerdì 8 novembre 2024 alle ore 18.30: il calcio d'inizio della sfida del 'Penzo' slitta alle ore 15 di sabato 9 novembre 2024. La gara sarà trasmessa su DAZN.

- Novità anche per quanto riguarda la fruibilità in tv di Lecce-Empoli: inizialmente la partita era solo su DAZN, ma dopo la variazione sarà disponibile anche su Sky.Genoa-Como (DAZN)Lecce-Empoli (DAZN/SKY/NOW)Venezia-Parma (DAZN)Cagliari-Milan (DAZN)Juventus-Torino (DAZN/SKY/NOW)Atalanta-Udinese (DAZN)Fiorentina-Verona (DAZN)

Roma-Bologna (DAZN)Monza-Lazio (DAZN/SKY/NOW)Inter-Napoli (DAZN)