Dopo rogatorie e verifiche bancarie in tutto il mondo che hanno consentito di ricostruire gli assetti patrimoniali e i flussi finanziari di denaro proveniente da conti anche con sede in paradisi fiscali,l'uomo d'affari cinese che tra il 2017 e il 2018 è stato proprietario e presidente del, èL'imprenditore cinese, che aveva rilevato il club rossonero per 740 milioni con una società poi fallita e che quindi non era riuscito a chiudere l'affare, aveva sempre comunicato di essere in grado di far fronte agli impegni finanziari.

- Il pm Paola Biondolillo nei giorni scorsi ha firmatonella quale sono stati condensati gli esiti di una indagine durata parecchi anni, circa sei, e che ha portato a concludere checome lui stesso aveva assicurato ai tempi dell' operazione di compravendita del club un tempo guidato da Silvio Berlusconi, riconducibili a fondi e società con base alle Cayman o alle British Virgin Island: sono state individuate