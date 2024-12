Getty Images

Venezia-Cagliari, la MOVIOLA LIVE: gol annullato a Oristanio per fuorigioco millimetrico di Pohjanpalo

Redazione CM

5 minuti fa



Venezia-Cagliari scendono in campo. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi della sfida nella moviola di Calciomercato.com.



Venezia – Cagliari domenica ore 15.00



Guida

Rossi C. – Trinchieri

Iv: Zufferli

Var: Marini

Avar: Sozza



62' - RETE ANNULLATA A ORISTANIO! Pohjanpalo fa da sponda per Oristanio che si lancia a tu per tu con Sherri: il suo pallonetto supera il portiere in uscita. C'è fuorigioco, però, dell'attaccante finlandese