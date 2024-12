Getty Images

Venezia-Como 1-0Stankovic; Altare, Svoboda, Idzes; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di FrancescoReina; Sala, Kempf, Goldaniga, Van Der Brempt; Engelhardt, Da Cunha, Fadera, Nico Paz, Strefezza; Belotti. All. FabregasDaniele DoveriNicolussi Caviglia (V) al 40' p.t.Azione personale di Nicolussi Caviglia, che si crea lo spazio e lascia partire un conclusione dai 20 metri., che beffa Reina e manda la palla in fondo alla rete.

L'arbitro Doveri decreta l'inizio della seconda frazione di gioco.Si conclude la prima frazione: Venezia avanti grazie al gol di Pohjanpalo.La squadra di Fabregas insiste: Cross di Strefezza, deviazione di schiena involontaria di Svoboda e Stankovic che vola per togliere la palla dall’incrocio dei pali.Il Como prova a reagire: tiro-cross insidioso di Sala che non trova la deviazione degli attaccanti. Nulla di fatto.Il risultato si sblocca: conclusione dal limite di Nicolussi Caviglia e deviazione di Pohjanpalo, che beffa Reina e termina nell'angolino. Padroni di casa in vantaggio

Prende il via la sfida al Pier Luigi Penzo!Ilospita ilal Penzo nel match valido per la 15esima giornata di Serie A. Sfida salvezza tra lagunari e lariani, che cercano punti preziosi per risalire la classifica. Gli uomini di Di Francesco arrivano da quattro sconfitte di fila e occupano l’ultimo posto, mentre la squadra di Fabregas non vince dal 29 settembre: da allora tre pareggi e cinque KO.