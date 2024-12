Como, Fabregas: "Col Venezia gioca Reina, out Moreno. Per ora niente Cutrone-Belotti assieme"

Getty Images

Cesc, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato contro il Venezia, a partire dalle ultime dall'infermeria:- “Rientra Mazzitelli, mentre non ci sarà Moreno. Un’altra buona notizia è il rientro di Kone, che, se tutto va bene oggi, domani sarà in panchina. L’obiettivo è avere Alberto Moreno al 100% per il Lecce, ha uno stiramento al flessore. Starà fuori circa 2-3 settimane. Sergi sta recuperando molto velocemente, se tutto procede per il verso giusto dovrebbe tornare per la partita contro la Roma. Probabilmente tornerà con il gruppo mercoledì".

- "Domani giocherà Reina, sta dando sicurezza alla squadra e sta bene"."È sempre possibile che Andrea parta titolare, è un grandissimo giocatore che ha fatto tanti gol in Serie A. È anche vero che Patrick sta facendo bene, nonostante non stia facendo gol. La mia responsabilità, come allenatore, è scegliere sempre il meglio per la squadra; secondo me siamo più stabili con una punta rispetto a due. Ovviamente un attaccante soffre quando non segna. Patrick, però, è migliorato tantissimo, soprattutto nel come gestirsi. È un ragazzo molto anarchico, corre tantissimo, forse è troppo generoso. È un vincente, pensa sempre al calcio, costantemente. Ci da tantissimo, è molto importante per noi".

- “A sinistra può giocare Sala, come Iovine, come Fellipe Jack. Sono tutte possibilità. Van Der Brempt sta bene, non so se ha novanta minuti ma naturalmente sarà della partita".