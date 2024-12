Venezia-Como: l'1-0 è gol di Nicolussi o di Pohjanpalo? Cosa dice il regolamento

Getty Images

Il gol che ha sbloccato, valida per la quindicesima giornata di Serie A, è di dubbia paternità:ingannando il portiere Reina.Esulta il bomber finlandese, ma il tiro di Nicolussi era diretto in porta: vediamo allora cosa dice il regolamento. “Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all’autore dell’ultimo tocco”.

Quella di Pohjanpalo, però, per quanto casuale,: stava tagliando con l'intenzione di prendere parte all'attacco. “Quando un tiro indirizzato nello specchio della porta è deviato in rete da un compagno la cui attiva partecipazione al gioco modifica la traiettoria del pallone, a quest’ultimo va assegnata la paternità del gol”.