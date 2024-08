Getty Images

Venezia, Di Francesco: "Giocare col mercato aperto è irrispettoso, potrei perdere giocatori stasera"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha parlato dopo la sconfitta maturata nel finale contro il Torino:



“Dispiace aver perso questa partita, grande rammarico. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, Milinkovic-Savic ha fatto due miracoli, siamo stati ingenui sul gol. Il calcio è crudele".



MERCATO - "Non esiste però che si giochino delle partite con il mercato ancora in corso, la Lega non può permetterlo, ci sono giocatori che potrebbero andare via un’ora dopo la partita. Giocare in queste condizioni è irrispettoso".



POHJANPALO - ”E’ un giocatore importante per noi, non l’ho avuto per 20 giorni, si allena da martedì e non ha ancora i 90 minuti”. Ha poi aggiunto sull’infortunio di Nicolussi Caviglia: ”Ha avuto i crampi, ha svolto pochissimi allenamenti e non ha molti minuti nelle gambe”.