Venezia, Di Francesco: "Ingenui e fragili, dubbi sul primo rigore per il Milan"

Eusebio Di Francesco analizza la sconfitta per 4-0 contro il Milan a San Siro. L'allenatore del Venezia ha dichiarato: "Siamo stati veramente ingenui, ci siamo fatti gol da soli. Abbiamo preso 4 gol nelle prime 4 occasioni, non ci sono scusanti. Ho visto fragilità, dobbiamo lavorare in questa direzione sulla testa. Ci siamo demoralizzati e non c'eravamo più con la testa".



"Ho dei dubbi sul primo rigore per il Milan, quello su Abraham. I ragazzi si allenano a mille, loro e anche i tifosi devono capire che la Serie A è molto diversa dalla B. Ci sono grandi calciatori che non perdonano e ti puniscono al primo errore. A San Siro si può perdere, ma non così. Che ci serva da lezione, ma non possiamo abbatterci. Siamo solo alla quarta giornata di campionato e dobbiamo reagire già dalla prossima partita".