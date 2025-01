Venezia, Di Francesco: "Siamo corti, le situazioni di mercato..."

AFP via Getty Images

, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn prima del match con l': "Veniamo da risultati positivi e ottime prestazioni, l'ultima è stato al di sotto delle precedenti. Il problema più grande è che siamo corti nelle scelte, abbiamo avuto infortuni e situazioni di mercato, vi assicuro che la squadra ha preparato al meglio questa sfida proibitiva e difficile, faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo. A livello psicologico ho usato le immagini della gara d'andata, non era tanto tempo fa, l'Inter non ha cambiato niente, l'identità e la mentalità di Inzaghi è la stessa. Si può fare risultato, loro ti possono mettere in difficoltà ma vorrei che le azioni che abbiamo fatto nel finale del match dell'andata dobbiamo mostrarlo con continuità".

35 Stankovic; 4 Idzes, 33 Sverko, 15 Altare; 7 Zampano, 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia, 97 Doumbia, 77 Ellertsson; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo.A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 17 Conde, 19 Bjarkason, 21 Sagrado, 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad. Allenatore: Eusebio Di Francesco.1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 10 Lautaro.A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic. Allenatore: Simone Inzaghi.