Venezia, Di Francesco: "Soulé merita palcoscenici importanti. Mercato? La squadra è incompleta..."

Il nuovo allenatore delEusebiosta preparando la nuova stagione e in vista dell'inizio del campionato ha rilasciato delle dichiarazioni s Sky Sport, soffermandosi in particolare sulla retrocessione maturata con il Frosinone e sul mercato. Ecco le parole:- “Credo che sia un giocatore e un ragazzo magnifico. Merita palcoscenici importanti. Valuterà il ragazzo e la società. Chi lo prenderà troverà un professionista serio, che ha voglia di migliorarsi. È iper-motivato ed è positivo per chi lo avrà”.

- "Ovviamente, in questo momento, la squadra è incompleta. Certi tipi di lavoro andranno rifatti, ma il fatto che chi rimarrà avrà già certe conoscenze aiuterà a trasmetterle ai nuovi arrivati. Sto facendo valutazioni sui ragazzi che ho a disposizione. Credo che 4-5 giocatori serviranno sicuramente, giocatori che conoscono questa categoria, ma anche giovani bravi che hanno qualità. Penso sia fondamentale avere coppie di giocatori. In mezzo al campo manca qualche giocatore con certe caratteristiche ed esperienza. Sugli esterni stiamo usando un 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Davanti siamo invece già un po' più completi. Sui laterali invece abbiamo poche soluzioni. Insomma, andremo sia sugli esterni che sui difensori. C'è da lavorare".

- "Non mi serviva come esperienza. È stato un grandissimo dispiacere, dovevamo essere premiati maggiormente. Non ce lo meritavamo. Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti che ci sono stati alla fine del campionato. Credo che sia giusto unificare le partite negli orari durante le ultime giornate per tanti motivi. La Serie A deve crescere in questo. Sono stato veramente male la settimana dopo la retrocessione. Piano piano mi sono ripreso. Paradossalmente ho avuto più riconoscimento a Frosinone che a Roma dopo la semifinale di Champions. Il grande rammarico con il Frosinone però è stato il risultato, che avrebbe gratificato il grande lavoro svolto".