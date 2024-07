Getty Images

Venezia, trattativa con lo Spezia per la cessione di Bertinato

50 minuti fa



Dopo la prima fase fi mercato lo Spezia è rimasto con un solo portiere in rosa: si tratta dell’ex Juventus Gian Marco Crespi; ma non basta per affrontare un campionato di B con l’obiettivo promozione, o perlomeno la qualificazione ai playoff.



VENEZIA, TRATTATIVA PER LA CESSIONE DI BERTINATO - Dopo la cessione di Zoet in Olanda all’Az Alkmaar (sarà il sostituto di Mathew Ryan che ha firmato con la Roma), lo Spezia sta cercando di piazzare almeno due nuovi acquisti tra i pali: la trattativa più concreta è quella col Venezia per il brasiliano classe ‘98 Bruno Bertinato, 9 presenze l’anno scorso in B. Il portiere ha il contratto in scadenza a giugno 2025 più un’opzione per altri due anni, i club stanno trattando sulla formula e i dialoghi proseguono con fiducia e ottimismo.