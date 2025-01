Venezia-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Venezia-Empoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Classifica diversa, ma momenti differenti per, avversarie nella gara che apre la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone di andata ma anche prima dell'anno solare 2025. I toscani, dopo un buon avvio di campionato, vengono da tre sconfitte consecutive, mentre i lagunari, reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Napoli, hanno battuto il Cagliari una settimana prima dando un impulso notevole ad una classifica che rimane comunque deficitaria.

Partita: Venezia-Empoli

Data: sabato 4 gennaio 2025

Orario: 15.00

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

: Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Candela, Ellertsson, Nicolussi, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.Nel Venezia dubbio a destra tra Candela e Carboni e a sinistra tra Zampano e Andersen, con lo slittamento di Ellertsson sulla fascia. Per quanto riguarda l'Empoli, che deve ancora rinunciare a Viti infortunato oltre Pellegri che ha terminato in anticipo la stagione, Maleh contende un posto in mediana a Henderson e Grassi.

- Venezia-Empoli è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca su Dazn sarà affidata a Orazio Accomando.