Venezia, piace Sorrentino per la porta

Il Venezia è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Serie A: gli arancioverdi ha conquistato la promozione dopo due anni di B grazie ai playoff, ora ha voltato pagina e sono già proiettati alla nuova stagione. In attesa di risolvere il nodo allenatore conscattata dopo la promozione, il ds del Venezia Filippo Antonelli si sta muovendo anche sul mercato dei giocatori.- Tra le priorità c'è quella di trovare un nuovo portiere, e in questo senso piace Alessandro Sorrentino, classe 2002 del Monza che all'inizio di questa stagione ha debuttato in Serie A., in Serie B il titolare era il finlandese Joronen: l'ex Brescia ha un contratto in scadenza a giugno 2025 con opzione per un'altra stagione, e bisogna capire come gestirlo.

- Sorrentino in questa stagione ha fatto il vice Di Gregorio a Monza, totalizzando sette presenze e tutte in campionato, in Coppa Italia il Monza è uscito subito al primo turno con la Reggiana contro la quale anche in quell'occasione tra i pali ha giocato Di Gregorio.: nelle prime due gare ha giocato tutti i 90 minuti, con i rossoneri è entrato al posto di Di Gregorio infortunato nei minuti finali del primo tempo.