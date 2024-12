Getty Images

Venezia, le pagelle di CM: Stankovic monumentale, Oristanio da grande ex. Bocciato Idzes

51 minuti fa



Venezia-Cagliari 2-1 Stankovic 7.5: compie un miracolo, forse fortuito, sul colpo di testa di Mina. Nonostante la rete subita, si dimostra sempre attento quando il Cagliari si fa pericoloso dalle sue parti; da sottolineare la doppia parata sul tentativo di Lapadula e quella su Felici nel finale. Altare 6: da ex ci tiene a fare bene, gioca una partita pulita. Idzes 5.5: guida la difesa veneziana, inizialmente tampona bene sui pochi pericoli creati dal Cagliari ma la sbavatura sulla rete rossoblù e l'ammonizione sporcano la sua gara. Sverko 6.5: non viene sollecitato in maniera eccessiva da un Cagliari poco attivo dalle sue parti, ma quando serve è sempre presente. Corona la prestazione con la seconda marcatura veneziana, per lui prima rete in stagione. Zampano 6.5: una partita con poche sbavature e da vero rapace, segna il gol che regala il vantaggio al Venezia. (Dal 90' Bjarkason s.v.) Andersen 5.5: ha difficoltà a trovare posizione in mezzo al campo. (dal 70' Črnigoj 6: da subentrato, svolge senza strafare il compitino assegnato) Nicolussi Caviglia 6: fa il lavoro sporco in una partita importante il Venezia; meno appariscente rispetto ad altre uscite ma raggiunge comunque la sufficienza. Ellertsson 5.5: poco presente un fase offensiva, il Cagliari nella parte finale tambureggia dalle sue parti creandogli qualche difficoltà. Busio 6.5: tatticamente la sua posizione ha messo in difficoltà il Cagliari, creando scompiglio tra il centrocampo e la difesa rossoblù. (Dal 90' Schingtienne s.v.) Oristanio 7: fa impazzire completamente tutto il Cagliari, serve l'assist perfetto per il gol dell'1-0, sfuma la gioia del gol per un fuorigioco millimetrico. (Dall'84' Yeboah s.v.) Pohjanpalo 6: obbligato a lottare con i tre della difesa del Cagliari, fa quello che può giocando molto di sponda. (Dall84' Gytkjær s.v.) All. Di Francesco 6.5: un Venezia meno arrembante del solito ma che trova i giusti modi per colpire il Cagliari. Vince uno scontro fondamentale per il mantenimento della Serie A.