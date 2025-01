Venezia, le pagelle di CM: Zerbin tra alti e bassi è il migliore dei suoi. Ellertsson impalpabile. Candé errore che costa caro

Getty Images

Stankovic 6,5: provvidenziale su numerose occasioni. Sul gol invece può davvero poco.Candè 5,5: partita rovinata dall'errore in occasione del gol del pareggio, dove si perde completamente l'avversario, libero di volare verso la porta.Idzes 6,5: deve metterci spesso una pezza agli errori del proprio centrocampo.Haps 5,5: gara non del tutto sufficiente. In fase difensiva fa il suo, ma quando deve ripartire è spesso troppo frettoloso e impreciso.Zerbin 6,5: gara di grande intensità. Alterna errori a grandi giocate. Suo però il gol del momentaneo vantaggio.

(dal 44' s.t. Carboni: s.v.)Busio 6: nel finale sfiora un gol incredibile. Per il resto però è forse poco coraggioso nel cercare la giocata più ingegnosa a cui ci ha abituati.Nicolussi Caviglia 6: si dedica più che altro alla fase offensiva, ma lascia spesso spazi liberi tra difesa e centrocampo che favoriscono le incursioni avversarie.Doumbia 6: anche per lui partita di grande intensità. Pecca soprattutto nell'ultima scelta.(dal 35' s.t. Bjarkason: s.v.)Ellertsson 5: non salta quasi mai l'avversario e non si dimostra particolarmente incisivo. Difatti i suoi preferiscono passare dalla parte di Zerbin.

(dal 23' s.t. Zampano 5,5: impatto sulla gara non positivo. Si vede poco in attacco e in difesa lascia molto a desiderare.)Oristanio 6: meglio nel primo tempo, quando si dimostra più intraprendente. Nella ripresa si chiude dietro le maglie avversarie.(dal 35' s.t. Yeboah: s.v.)Pohjanpalo 6: fa il lavoro sporco, ma è suo il tiro deviato sul quale Zerbin si immola per mettere il pallone in porta.(dal 43' s.t. Gytkjaer: s.v.)All. Eusebio Di Francesco.6: Venezia che nella prima parte di gara riesce, seppur a volte soffrendo, ad imporsi sull'avversario, ma nel secondo tempo si fa schiacciare troppo fino al pareggio. Qualche cambio poteva forse essere fatto prima.