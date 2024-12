Getty Images

Venezia, Stankovic: "Il rigore parato a Lukaku? All'Inter li provava contro di me..."

50 minuti fa



Nel Venezia che ha perso di misura contro il Napoli si è messo ancora in luce Filiip Stankovic. Il portiere ha poi commentato la sua prestazione ai microfoni di DAZN, queste le sue parole.



L'ANALISI - "Oggi le ho prese quasi tutte, sono contento per l'ottima prestazione ma il rammarico rimane per aver preso gol a dieci minuti dalla fine. Siamo comunque contenti della prestazione, pensiamo già alla prossima".



LUKAKU - "Su di lui è stata la parata più difficile, è partita veloce. So che calcia forte, sono rimasto fermo fino all'ultimo e poi ho reagito. Il rigore? Quando eravamo all'Inter, dove ero il quarto portiere, a fine allenamento mi teneva sempre per provare anche i tiri dal dischetto. Di destro, di sinistro, si girava e tirava in porta. Lui li tira benissimo, oggi sono andato a sensazione. Non ho studiato niente perché lui è molto bravo; ho guardato qualche rigore ma avevo la sensazione che non si fermasse, visto che mi conosce ho pensato che non si sarebbe fermato per non darmi tempo. Ho battezzato un angolo e sono andato forte. Gli faccio i migliori auguri per la stagione".