Vergogna a Udine: esposta una svastica dietro alla porta di Israele. Daspato a vita il responsabile

Nella cornice della vittoria perottenuta dalladi Luciano Spalletti sunella quarta giornata di Nations League c'è una macchia di vergogna sugli spalti del Bluenergy Stadium di Udine. Con la città blindata e una processione pro-Palestina che si è tenuta fino a poco prima del fischio d'inizio,, simbolo dell'oppressione nazista ai tempi della Seconda guerra mondiale.

Un'immagine che non è sfuggita alle telecamere, e quindi alle forze dell'Ordine:. Non potrà più, in pratica, assistere a nessuna partita giocata dalla Nazionale, anche dalle varie Under.