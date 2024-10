Gascoigne consiglia Rashford: "Fai come me, vai in Italia per scuoterti"

un' ora fa



Serve una svolta nella carriera di Marcus Rashford. La stella del Manchester United sta vivendo stagioni difficili, insieme al suo club e, per il futuro, arriva un consiglio da parte di una ex leggenda del calcio inglese. Paul Gascoigne ne ha parlato ai microfoni di Sportcasting UK: qui, oltre a criticare la squadra di ten Hag, ha tracciato la strada dell'attaccante.



IL CONSIGLIO - "Andare in Italia gli farebbe bene, lo scuoterebbe come è successo a me quando ho firmato per la Lazio. Ricordo che chiesi a mio padre di accompagnarmi a vedere un allenamento della squadra una settimana prima della mia partenza. Quando arrivammo, pensai: 'che bell'allenamento'. Poi parlai con l'allenatore, che mi disse: ‘questo è solo il riscaldamento’. In quel momento iniziai a piangere, convinto di non farcela, ma mio padre mi rassicurò dicendomi che mi sarei abituato".