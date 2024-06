Vermeeren, il Kanté del Belgio forgiato da Van Bommel: l'Atletico Madrid ha fatto un colpaccio

di prestigiosi rivali come Arsenal, Barcellona, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Ha immaginato che la finestra di mercato dello scorso gennaio fosse uno spazio adatto per inserirsi e battere sul tempo chi si era accorto - tramite i propri osservatori - del talento cristallino di. 18 milioni di euro nelle casse dell’Anversa, riportato alla conquista di un titolo belga che mancava da 66 anni (insieme ad una coppa nazionale e una supercoppa), per iniziare ad immaginare come sarà il futuro senza un totem come Koke e senza Saùl., allenatore molto attento alle gerarchie dello spogliatoio,Voglioso di confermarlo agli occhi del mondo pure nei prossimi Europei con la nazionale di Domenico Tedesco., fiammingo di Lier e cresciuto nei settori giovanili di Lierse e Mechelen, è peròe lo sottrae dal ruolo originario di difensore centrale, convincendolo a trasferirsi in un club che negli ultimi anni faticava a partecipare con continuità alla Jupiler League, la massima divisione belga. “grazie alla sua capacità di analisi e al suo calcio molto efficiente”:, allenatore del Belgio Under 17 che lo notò in una partita del campionato Under 18 contro lo Charleroi e che è un altro dei grandi artefici della sua improvvisa esplosione. Anversa, Penneman e infine: aggiungiamo pure lui,, facendone un perno della squadra che qualche mese più tardi sarebbe andata a vincere il campionato all’ultima giornata.Messo successivamente fuori rosa per comportamenti non proprio inappuntabili dentro e fuori dallo spogliatoio dell’Anversa. In quel momento forse solo Van Bommel sapeva già di avere tra le mani l’uomo giusto per non farne sentire troppo la mancava. Vermeeren si è imposto da subito comecon rapide conduzioni alternate ad un’innata capacità di andare in verticale. Caratteristiche perfette nello stile di gioco ammirato per anni nell’Atletico Madrid del Cholo, ma anche in un Belgio costretto a rinnovarsi dopo la graduale uscita di scena dei protagonisti del ciclo d’oro.- Con la slittamento del compagno, anche di club, Witsel sulla linea difensiva, insieme al gigante dell’Everton Amadou Onana Vermeeren è pronto a comporre la nuova cerniera di centrocampo dei Diavoli Rossi e ad imporsi come una delle possibili rivelazioni degli Europei.col quale magari si ritroverà faccia a faccia in Germania. La vetrina ideale - dopo l’esordio in Champions League nel 2023 ad Anversa, con tanto di gol al Barcellona nell’ultima sfida della fase a gironi - per confermare che l’Atletico Madrid ha saputo vedere in anticipo quello che presto sarà evidente a tutti gli altri.